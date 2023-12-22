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СК: главарь банды, которая нападала на прохожих, этапирован в Петербург

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Лидер банды, которая нападала на случайных прохожих в Санкт-Петербурге, этапирован из Дагестана в Петербург. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
СК: главарь банды, которая нападала на прохожих, этапирован в Петербург
  • РИА Новости

«В Санкт-Петербург из Республики Дагестан доставлен Турал Мамедов», — говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, Мамедов ранее скрывался от полиции в Азербайджане, но был экстрадирован оттуда в Россию.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан ещё один фигурант дела о нападении на прохожих.

Всего к уголовной ответственности по данному делу привлечены 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана.

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