СК: главарь банды, которая нападала на прохожих, этапирован в Петербург
- РИА Новости
«В Санкт-Петербург из Республики Дагестан доставлен Турал Мамедов», — говорится в сообщении.
Как напомнили в ведомстве, Мамедов ранее скрывался от полиции в Азербайджане, но был экстрадирован оттуда в Россию.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Ранее в Санкт-Петербурге был задержан ещё один фигурант дела о нападении на прохожих.
Всего к уголовной ответственности по данному делу привлечены 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана.