СК: главарь банды, которая нападала на прохожих, этапирован в Петербург

Лидер банды, которая нападала на случайных прохожих в Санкт-Петербурге, этапирован из Дагестана в Петербург. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«В Санкт-Петербург из Республики Дагестан доставлен Турал Мамедов», — говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, Мамедов ранее скрывался от полиции в Азербайджане, но был экстрадирован оттуда в Россию.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан ещё один фигурант дела о нападении на прохожих.

Всего к уголовной ответственности по данному делу привлечены 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана.