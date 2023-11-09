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В Петербурге задержан ещё один фигурант дела о нападении на прохожих

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В Санкт-Петербурге задержан ещё один фигурант дела о нападении на прохожих, информирует пресс-служба Следственного комитета России.
В Петербурге задержан ещё один фигурант дела о нападении на прохожих
  • Gettyimages.ru

Об этом СК написал в Telegram.

«В Санкт-Петербурге задержан ещё один подозреваемый в рамках расследования уголовного дела по факту совершения хулиганских действий в отношении местных жителей», — говорится в сообщении.

Задержанному предъявлено обвинение.

Как напомнили в ведомстве, к настоящему моменту в рамках этого дела задержаны 12 человек, среди которых числятся уроженцы Азербайджана и Таджикистана.

Ранее стало известно, что предполагаемый организатор нападений на прохожих на улицах Санкт-Петербурга объявлен в международный розыск.

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