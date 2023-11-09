В Петербурге задержан ещё один фигурант дела о нападении на прохожих
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Об этом СК написал в Telegram.
«В Санкт-Петербурге задержан ещё один подозреваемый в рамках расследования уголовного дела по факту совершения хулиганских действий в отношении местных жителей», — говорится в сообщении.
Задержанному предъявлено обвинение.
Как напомнили в ведомстве, к настоящему моменту в рамках этого дела задержаны 12 человек, среди которых числятся уроженцы Азербайджана и Таджикистана.
Ранее стало известно, что предполагаемый организатор нападений на прохожих на улицах Санкт-Петербурга объявлен в международный розыск.