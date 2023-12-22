Юрист Русяев предупредил автомобилистов о новой схеме мошенничества на дорогах

Управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев предупредил российских автомобилистов, что на дорогах активизировались мошенники, предлагающие оформить ДТП без участия ГИБДД через фирмы так называемых аварийных комиссаров.

Такие случаи фиксируют в Чите, но одним регионом мошенники вряд ли ограничатся, поделился он в разговоре с газетой «Известия».

Приехавшие на место ДТП «автомобильные комиссары» после оценки повреждений авто предлагают подписать договор о переуступке прав на страховые выплаты.

«Формально всё законно, поэтому официальных юридических претензий к дельцам нет. Только вот в итоге пострадавший получает лишь мизерную часть, казалось бы, положенной суммы, а львиная доля оседает в карманах мошенников», — отметил Русяев.

Он посоветовал пострадавшим водителям обращаться к юристам и пытаться оспорить договор.

Ранее эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов предупредил о новой схеме обмана, когда мошенники, предлагающие привезти машину на заказ, требуют предоплату.