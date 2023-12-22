RT: силовики изъяли записи с камер наблюдения на вечеринке Ивлеевой

Силовики, которые приходили с обысками на второй день вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor, изъяли записи с камер наблюдения. Об этом RT рассказали сотрудники заведения.

Отмечается, что вечеринка началась с опозданием из-за обысков, гостям пришлось стоять в очереди у входа. Задержку персонал объяснил «возникшими техническими сложностями».

Один из барменов клуба рассказал RT, что силовики приходили и на первую вечеринку Ивлеевой, и назвал ситуацию «более серьёзной».

Кроме того, в ходе второй вечеринки персонал внимательно следил за участниками вечеринки — как только работники понимали, что на шоу есть журналисты, сообщали об этом в рабочий чат.

Ранее представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.