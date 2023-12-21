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РБК: у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала РБК, что у россиян на границе соответствующие пограничные службы начали изымать заграничные паспорта из-за опечаток в данных.
РБК: у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Как она рассказала порталу, пока известно о двух подобных случаях.

Первый, по её словам, был связан с опечаткой в имени, а второй — с отсутствующей буквой в названии населённого пункта.

«Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», — сказала Ломидзе.

С 11 декабря в России вступили в силу утверждённые правительством правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны.

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