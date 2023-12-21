РБК: у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток
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Как она рассказала порталу, пока известно о двух подобных случаях.
Первый, по её словам, был связан с опечаткой в имени, а второй — с отсутствующей буквой в названии населённого пункта.
«Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», — сказала Ломидзе.
С 11 декабря в России вступили в силу утверждённые правительством правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны.