РБК: у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала РБК, что у россиян на границе соответствующие пограничные службы начали изымать заграничные паспорта из-за опечаток в данных.

Как она рассказала порталу, пока известно о двух подобных случаях.

Первый, по её словам, был связан с опечаткой в имени, а второй — с отсутствующей буквой в названии населённого пункта.

«Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», — сказала Ломидзе.

С 11 декабря в России вступили в силу утверждённые правительством правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны.