В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

С 11 декабря в России вступили в силу утверждённые правительством правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны.

Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации.

Согласно новым правилам, россияне должны в течение пяти дней после уведомления об ограничении их выезда из страны сдать загранпаспорт на хранение.

Отмечается, что документ сдаётся в органы власти, выдавшие документ, или в государственную организацию, где работает человек.

Ранее в МИД России предложили повысить стоимость оформления загранпаспорта за границей.

Позже стало известно, что получение биометрического загранпаспорта подорожает с 1 июля 2024 года.