В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд
Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации.
Согласно новым правилам, россияне должны в течение пяти дней после уведомления об ограничении их выезда из страны сдать загранпаспорт на хранение.
Отмечается, что документ сдаётся в органы власти, выдавшие документ, или в государственную организацию, где работает человек.
Ранее в МИД России предложили повысить стоимость оформления загранпаспорта за границей.
Позже стало известно, что получение биометрического загранпаспорта подорожает с 1 июля 2024 года.