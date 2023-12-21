Спасатель Хосмамедова напомнила о правилах безопасности при подготовке к Новому году

Сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.

В беседе с «Радио 1» эксперт рекомендовала установить ёлку на подставке или в ведре с песком. Также желательно проверить, чтобы ветки не касались стен и обогревательных приборов.

В качестве декора для ели не стоит использовать вату и свечи. Старую гирлянду необходимо проверить на наличие повреждений, а новую лучше покупать в специализированных и проверенных магазинах. На ночь украшения нужно выключать.

Дома нельзя зажигать бенгальские огни, использовать хлопушки и запускать фейерверки — для этого предусмотрены специализированные площадки на открытом воздухе.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, сообщал, что большинство россиян (65%) планируют поставить дома искусственную ёлку.