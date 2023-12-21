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Представитель крымских татар назвал бредом слова Умерова о захвате полуострова

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Заявление главы Минобороны Украины Рустема Умерова о желании захватить Крым лишено здравого смысла. Как сообщил представитель Крымской межнациональной комиссии Заур Смирнов, подобная угроза — бредовый и несбыточный абсурд.
Представитель крымских татар назвал бредом слова Умерова о захвате полуострова
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Комментируя РИА Новости высказывание Умерова, прозвучавшее в интервью немецкому изданию Bild, Смирнов отметил, что все прогнозы украинских чиновников по Крыму — несбыточный абсурд.

«Украинские стратеги целенаправленно занимаются истреблением своего населения и уничтожением собственной страны», — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что итогами политики киевского режима станут однозначное поражение, а также полная потеря Украиной суверенитета.

Ранее в Минобороны Украины отреагировали на сообщения об американском гражданстве у детей Умерова.

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