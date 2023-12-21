В Москве рассказали о способах отправки письма Деду Морозу из метро

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов заявил, что в Московском метрополитене на десяти станциях установили новогодние ящики «Почта Деда Мороза».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Предлагаем вспомнить детство и написать письмо Деду Морозу на десяти стойках «Живое общение» в Московском метро», — сказал Ликсутов.

«Почта Деда Мороза» появилась на станциях «Комсомольская», «Арбатская», «Площадь Революции», «Белорусская», «Киевская», «Курская», «Тургеневская», «Китай-город», «Кузнецкий Мост», «Пушкинская».

«Волшебник ни одно послание не оставит без внимания. Главное — укажите полный обратный почтовый адрес с индексом», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 21—29 декабря на Дворцовой площади состоятся тематические дни в рамках акции «Новогодняя почта».