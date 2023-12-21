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Путин: пока не удаётся переломить тенденцию на снижение рождаемости в России

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В России пока не получается переломить тенденцию на снижение рождаемости.
Путин: пока не удаётся переломить тенденцию на снижение рождаемости в России
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 

«Мы знаем это хорошо, пока не удаётся переломить тенденцию на снижение рождаемости», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный показатель.

Также Путин заявил, что по итогам 2023 года уровень бедности в России будет на историческом минимуме.

Президент также сообщил, что внешний долг России сократился примерно на треть.

RT ведёт трансляцию заседания.

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