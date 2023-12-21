Путин: ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный показатель
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«По итогам десяти месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень», — сказал Путин.
По его словам, снижается смертность, в том числе младенческая. Этот показатель находится на историческом минимуме.
Также Путин заявил, что по итогам 2023 года уровень бедности в России будет на историческом минимуме.
Президент также сообщил, что внешний долг России сократился примерно на треть.
RT ведёт трансляцию заседания.