ВЦИОМ: 55% российских граждан считают Путина политиком года
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на исследование, 21% опрошенных назвали политиком 2023 года премьер-министра России Михаила Мишустина, 18% считают таковым российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Кроме того, ещё 4% респондентов политиком года назвали главу Минобороны России Сергея Шойгу.
Ранее стало известно, что почти 80% россиян доверяют Владимиру Путину, 76% в целом одобряют его работу.