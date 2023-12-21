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ВЦИОМ: 55% российских граждан считают Путина политиком года

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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 55% российских граждан считают президента России Владимира Путина политиком 2023 года.
ВЦИОМ: 55% российских граждан считают Путина политиком года
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на исследование, 21% опрошенных назвали политиком 2023 года премьер-министра России Михаила Мишустина, 18% считают таковым российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Кроме того, ещё 4% респондентов политиком года назвали главу Минобороны России Сергея Шойгу.

Ранее стало известно, что почти 80% россиян доверяют Владимиру Путину, 76% в целом одобряют его работу.

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