ВЦИОМ: 55% российских граждан считают Путина политиком года

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 55% российских граждан считают президента России Владимира Путина политиком 2023 года.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на исследование, 21% опрошенных назвали политиком 2023 года премьер-министра России Михаила Мишустина, 18% считают таковым российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Кроме того, ещё 4% респондентов политиком года назвали главу Минобороны России Сергея Шойгу.

Ранее стало известно, что почти 80% россиян доверяют Владимиру Путину, 76% в целом одобряют его работу.