ВЦИОМ: почти 80% россиян доверяют Путину, ещё 76% одобряют его работу
- РИА Новости
По данным центра, 79,3% респондентов заявили о доверии к президенту. Недоверие выразили 16,8% россиян.
14,6% граждан не одобряют работу главы государства.
Телефонный опрос проводился с 4 по 10 декабря среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее сообщалось, что более двух третей опрошенных фондом «Общественное мнение» россиян считают, что Владимиру Путину следует участвовать в президентских выборах в 2024 году.