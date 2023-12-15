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ВЦИОМ: почти 80% россиян доверяют Путину, ещё 76% одобряют его работу

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Почти 80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, 76% в целом одобряют его работу. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого ВЦИОМ.
ВЦИОМ: почти 80% россиян доверяют Путину, ещё 76% одобряют его работу
  • РИА Новости

По данным центра, 79,3% респондентов заявили о доверии к президенту. Недоверие выразили 16,8% россиян.

14,6% граждан не одобряют работу главы государства.

Телефонный опрос проводился с 4 по 10 декабря среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что более двух третей опрошенных фондом «Общественное мнение» россиян считают, что Владимиру Путину следует участвовать в президентских выборах в 2024 году. 

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