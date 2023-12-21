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В Тюменской области 102 человека погибли в ДТП в текущем году

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В пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области сообщили, что в 2023 году на федеральных трассах региона в ДТП погибли 102 человека, на 38 больше, чем в прошлом. Травмы разной степени тяжести получили 515 человек (в прошлом году — 440).

Всего за год в регионе произошло 351 ДТП, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

Основной причиной аварий стало превышение скорости и неправильный выбор скоростного режима.

«Особой тяжестью последствий характеризуются аварии по причине выезда на встречную полосу», — сказано в сообщении.

Ранее начальник ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер рассказал, что с начала 2023 года в регионе произошло более 400 аварий с участием несовершеннолетних. Травмы получили 516 детей, девять погибли.

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