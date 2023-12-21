В Тюменской области 102 человека погибли в ДТП в текущем году
Всего за год в регионе произошло 351 ДТП, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.
Основной причиной аварий стало превышение скорости и неправильный выбор скоростного режима.
«Особой тяжестью последствий характеризуются аварии по причине выезда на встречную полосу», — сказано в сообщении.
Ранее начальник ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер рассказал, что с начала 2023 года в регионе произошло более 400 аварий с участием несовершеннолетних. Травмы получили 516 детей, девять погибли.