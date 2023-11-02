В Тюменской области произошло более 400 ДТП с участием детей с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru.
«Мы в этом году более 9 тыс. водителей привлекли за нарушения правил перевозки детей. К сожалению, последние три или четыре года этот показатель растёт», — заявил Миллер.
Также он обратил внимание на то, что в последнее время участились случаи, когда подростки покупают старые машины на накопленные деньги.
Ранее сообщалось, что двое детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень.