В Тюменской области произошло более 400 ДТП с участием детей с начала года

Начальник ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер рассказал, что с начала 2023 года в регионе произошло более 400 аварий с участием несовершеннолетних. Травмы получили 516 детей, девять погибли.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

«Мы в этом году более 9 тыс. водителей привлекли за нарушения правил перевозки детей. К сожалению, последние три или четыре года этот показатель растёт», — заявил Миллер.

Также он обратил внимание на то, что в последнее время участились случаи, когда подростки покупают старые машины на накопленные деньги.

Ранее сообщалось, что двое детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень.