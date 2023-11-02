RT в Telegram
Подпишись

В Тюменской области произошло более 400 ДТП с участием детей с начала года

Короткая ссылка
Начальник ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер рассказал, что с начала 2023 года в регионе произошло более 400 аварий с участием несовершеннолетних. Травмы получили 516 детей, девять погибли.
В Тюменской области произошло более 400 ДТП с участием детей с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

«Мы в этом году более 9 тыс. водителей привлекли за нарушения правил перевозки детей. К сожалению, последние три или четыре года этот показатель растёт», — заявил Миллер.

Также он обратил внимание на то, что в последнее время участились случаи, когда подростки покупают старые машины на накопленные деньги.

Ранее сообщалось, что двое детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить