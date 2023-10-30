Двое детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

В ДТП на 184-м км дороги Екатеринбург — Тюмень в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области.

Как рассказали в ведомстве, водитель Lada Largus не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, после чего в него врезался попутно двигавшийся Opel.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажиры машины Lada, в числе которых двое несовершеннолетних.

Также стало известно, что на 210-м км автодороги Тюмень — Омск под Голышманово в ДТП попала женщина с пятью детьми в салоне автомобиля, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на ГИБДД Тюменской области.

По имеющейся информации, водитель не выбрала безопасную скорость, в результате чего Kia Rio улетел в кювет. Женщина и трое детей получили травмы.

Ранее сообщалось, что что в Севастополе более десяти человек пострадали в ДТП с маршрутными автобусами.