В Севастополе более десяти человек пострадали в ДТП с маршрутными автобусами
Об этом информирует пресс-служба МВД России по городу.
«В результате столкновения двух маршрутных транспортных средств, по предварительным данным, пострадали водитель автобуса «Богдан», а также более десяти пассажиров двух маршруток», — говорится в сообщении.
Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что шесть человек пострадали в аварии с участием автобуса на автодороге в Башкирии.