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В Севастополе более десяти человек пострадали в ДТП с маршрутными автобусами

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В Севастополе более десяти человек пострадали в результате аварии с участием двух маршрутных автобусов.

Об этом информирует пресс-служба МВД России по городу.

«В результате столкновения двух маршрутных транспортных средств, по предварительным данным, пострадали водитель автобуса «Богдан», а также более десяти пассажиров двух маршруток», — говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что шесть человек пострадали в аварии с участием автобуса на автодороге в Башкирии.

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