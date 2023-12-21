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В Красноярске состоялось открытие новой многопрофильной поликлиники

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Многопрофильная поликлиника открылась в Красноярске 21 декабря.

На шести этажах расположены кабинеты доврачебного приёма, оформления документов, функциональной диагностики и компьютерной томографии, передаёт ОТР.

Предусмотрены также дневной стационар и физиотерапевтическое отделение.

Отмечается, что почти всё оборудование в новой клинике отечественного производства.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы № 1.

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