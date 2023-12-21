Писателя Быкова оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента
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Об этом сообщили в Никулинском суде Москвы.
«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал иностранного агента Бориса Кагарлицкого** на 609 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.