Писателя Быкова оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

Писателя Дмитрия Быкова* повторно оштрафовали на 40 тыс. рублей из-за отсутствия плашки иноагента в социальных сетях.

Об этом сообщили в Никулинском суде Москвы.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал иностранного агента Бориса Кагарлицкого** на 609 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.