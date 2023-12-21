Треть россиян выбирали отечественную одежду и обувь в 2022—2023 годах

Аналитики центра НАФИ и Сбера провели совместное исследование и выяснили, что в 2022—2023 годах треть россиян (34%) выбирали одежду, обувь и аксессуары отечественного производства после ухода международных брендов с российского рынка.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, отечественную одежду приобретали 26% респондентов, обувь — 23%, сумки, головные уборы, ремни — 15%.

Большинство потребителей (71%) отметили, что за последние два года в России появилось больше отечественных товаров, 62% заметили расширение ассортимента, 53% заинтересовались коллекциями от российских дизайнеров.

Отечественные товары чаще всего выбирали те, кто знает их производителей (79%), молодёжь до 25 лет (59%) и потребители с высоким уровнем дохода (45%).

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