Герасимов: главной задачей ВС в СВО в 2023 году было отражение наступления ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что основной задачей российской армии в 2023 году было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ.

Об этом Герасимов сказал в ходе брифинга.

Он отметил, что костяк ударной группировки украинской армии составляли бригады, которые были подготовлены западными странами и оснащены вооружением западного производства.

Также начальник Генштаба сообщил, что потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тыс. человек.

Российские войска уничтожили за этот период более 3 тыс. бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолёт и 23 вертолёта ВСУ.