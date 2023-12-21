Герасимов: главной задачей ВС в СВО в 2023 году было отражение наступления ВСУ
Об этом Герасимов сказал в ходе брифинга.
Он отметил, что костяк ударной группировки украинской армии составляли бригады, которые были подготовлены западными странами и оснащены вооружением западного производства.
Также начальник Генштаба сообщил, что потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тыс. человек.
Российские войска уничтожили за этот период более 3 тыс. бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолёт и 23 вертолёта ВСУ.