Спасшего от пожара братьев и сестру подростка из Кургана предложили наградить
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
«Юному герою от нас будет отдельная благодарность и ценный подарок. Также поручил направить в Москву представление его к госнаграде», — сказано в тексте.
Шумков также сообщил, что дал местным властям поручение решить вопрос с предоставлением временного жилья и материальной помощи семье мальчика.
Пожар в доме в СНТ «Заречный» возник днём 14 декабря. Дети были в доме одни. Подросток спас их, вытащив из окна.