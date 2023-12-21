Спасшего от пожара братьев и сестру подростка из Кургана предложили наградить

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в соцсетях сообщил о поручении представить к награде двенадцатилетнего подростка, спасшего младших братьев и сестру из горящего дома.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Юному герою от нас будет отдельная благодарность и ценный подарок. Также поручил направить в Москву представление его к госнаграде», — сказано в тексте.

Шумков также сообщил, что дал местным властям поручение решить вопрос с предоставлением временного жилья и материальной помощи семье мальчика.

Пожар в доме в СНТ «Заречный» возник днём 14 декабря. Дети были в доме одни. Подросток спас их, вытащив из окна.