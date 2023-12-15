RT в Telegram
Подпишись

В Кургане подросток спас из горящего дома двоих малолетних братьев и сестру

Короткая ссылка
Двенадцатилетний житель Кургана спас из охваченного огнём дома своих младших братьев пяти и шести лет и двухлетнюю сестру до приезда спасателей.
В Кургане подросток спас из горящего дома двоих малолетних братьев и сестру
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ГУ МЧС России по региону.

Пожар в доме в СНТ «Заречный», по данным спасателей, возник днём 14 декабря. Дети были в доме одни. Подросток спас их, вытащив из окна.

«В голове было только одно — спасти всех, несмотря ни на что», — сказал мальчик.

По информации МЧС, подростка наградят за героический поступок.

Ранее в Череповце Вологодской области 30 человек эвакуировались из школы из-за загоревшегося во время урока телефона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить