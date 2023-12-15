В Кургане подросток спас из горящего дома двоих малолетних братьев и сестру
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ГУ МЧС России по региону.
Пожар в доме в СНТ «Заречный», по данным спасателей, возник днём 14 декабря. Дети были в доме одни. Подросток спас их, вытащив из окна.
«В голове было только одно — спасти всех, несмотря ни на что», — сказал мальчик.
По информации МЧС, подростка наградят за героический поступок.
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