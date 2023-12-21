В Челябинской области приняли бюджет региона на 2024—2026 годы

В Челябинской области 21 декабря во втором и третьем чтении утвердили закон о региональном бюджете на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов.

Документ предусматривает в 2024 году доходы в сумме 267 млрд 185 млн рублей и расходы в сумме 331 млрд 314 млн рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на вице-спикера регионального заксобрания Юрия Карликанова.

По его словам, объём дефицита областного бюджета составляет 64 млрд 128 млн рублей. Частично этот дефицит будет покрыт остатками средств на счетах правительства, их объём составляет более 17 млрд рублей.

Документ передадут на подпись губернатору Алексею Текслеру. Он вступит в действие с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Ялте утвердили бюджет города на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.