В Ялте утвердили бюджет на 2024 год

В Ялте утвердили бюджет города на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Telegram-канал депутата Янины Павленко.

В следующем году бюджет составит свыше 5 млрд рублей. Более 2 млрд направят на сферу образования, ещё более 1 млрд — на городское хозяйство.

Суммы не являются окончательными, их могут увеличить в начале 2024 года за счёт экономии бюджета 2023 года и перевыполнения планов по доходам в текущем году.

Ранее сообщалось, что на сессии городской думы Ижевска приняли бюджет на 2024 год. Доходная часть составила 21,2 млрд рублей.