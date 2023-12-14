В Ижевске приняли бюджет города на 2024 год

На сессии городской думы Ижевска приняли бюджет на 2024 год. Доходная часть составила 21,2 млрд рублей.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

«Собственные доходы муниципалитета в следующем году предусмотрены в объёме 7 млрд 834 млн рублей. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов — в размере 13 млрд 457 млн рублей. Дефицит составит 121 млн рублей, который будет обеспечен переходящими остатками этого года», — заявили в мэрии.

Большую часть бюджетных средств направят на реализацию муниципальных программ, которые будут действовать в следующем году. В числе основных статей расходов — зарплаты бюджетников, питание в школах, льготы на проезд для пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в законодательном собрании Ростовской области утвердили проект регионального бюджета на следующий год.