Аналитики составили рейтинг необычных вакансий в России в 2023 году

Аналитики SuperJob составили подборку самых необычных вакансий в России в 2023 году. Исследование есть в распоряжении RT.

Как уточняется, в подборку необычных вакансий уходящего года вошли предложения работодателей со всей страны. В списке есть вакансии как для начинающих специалистов с небольшой оплатой труда, так и для более опытных кандидатов с хорошим вознаграждением, а также предложения, которые предполагают неполную занятость и дополнительные бонусы от работодателей.

«Например, бесплатные билеты на цирковые представления, фрукты в тюбиках для поддержания витаминного баланса и удобный график для свободолюбивых», — рассказали аналитики сервиса.

В списке необычных вакансий представлены сборщик шампиньонов с зарплатой от 45 тыс. рублей, вожатый служебных собак (17—20 тыс. рублей), тренер лошадей (22—26 тыс. рублей), лесопатолог (40—45 тыс. рублей).

Также в списке оказался конфетчик, которому предлагают 22—25 тыс. рублей. Воспитателю поросят готовы платить 53 тыс. рублей, цветоводу — 18—20 тыс. рублей.