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Стали известны популярные направления для авиаперелётов из Москвы в праздники

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Эксперты туротрасли назвали самые популярные направления для авиаперелётов из Москвы в новогодние праздники.

В топ-5 самых популярных внутренних авианаправлений из столицы вошли Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Мурманск, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные сервиса путешествий tutu.

Что касается заграничных бронирований из Москвы, то больше всего пассажиров запланировали перелёт в страны ближнего зарубежья: Белоруссию, Армению, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан.

Всего доля внутренних перелётов в праздничные дни составляет 81,1%, зарубежных — 18,9%.

Ранее управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала, что в 2023 году самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха среди россиян стали Турция, ОАЭ и Египет.

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