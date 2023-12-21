В Перми новые квартиры получили 600 человек из аварийных домов

Власти Пермского края и региональной столицы вручили ключи от новых квартир для 600 жителей города, ранее проживавших в аварийных домах.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт администрации губернатора и правительства региона.

Отмечается, что в рамках программы реновации построен муниципальный десятиэтажный дом на 249 квартир. Во дворе благоустроена придомовая территория, создана парковка.

В настоящее время идёт строительство нового жилья для жителей аварийных домов в 16 муниципалитетах.

К сдаче готовятся дома в Перми, Александровске, Губахе, Краснокамске.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике запустят новую жилищную программу «Башкирский домик».