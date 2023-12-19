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В Башкирии анонсировали запуск новой жилищной программы

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Глава Башкирии Радий Хабиров в рамках послания Госсобранию региона заявил, что в республике запустят новую жилищную программу «Башкирский домик».
В Башкирии анонсировали запуск новой жилищной программы
  • Gettyimages.ru
  • © Evgeniy Romanov

«Будем силами республики обеспечивать на участках под ИЖС инженерную инфраструктуру, а застройку вести по типовым проектам с использованием местных строительных материалов», — цитирует Хабирова mkset.ru.

Глава региона поручил правительству до 1 апреля 2024 года разработать концепцию программы и решить вопрос её финансового обеспечения.

Хабиров также отметил, что в текущем году ускоренными темпами завершают программу по расселению аварийного жилья. Так, с 2019 года расселили 8,4 тыс. человек из помещений площадью 105 тыс. кв. м.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в столице на месте ранее снесённых домов возведут 102 новостройки по программе реновации. Общая площадь квартир в этих домах достигнет 1,8 млн кв. м.

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