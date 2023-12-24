Специалист по этикету рассказала о самых бесполезных подарках на Новый год

Эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова в беседе с RT рассказала о неуместных и бесполезных подарках на Новый год.

По словам эксперта, один и тот же подарок может для одного человека быть совершенно бесполезным, а другого порадовать.

«Абсолютно универсального подарка не существует. Поэтому когда мы делаем подарок, мы ориентируемся на то, какой это человек. Ориентируемся не на себя, а на того, кому предназначается подарок», — отметила она.

По мнению Барановой, не стоит дарить статуэтки, картины, предметы интерьера, которые не вписываются в тот дизайн, который у человека есть.

«Когда мы пытаемся украшать чужую квартиру, дом, то есть вероятность, что наши презенты не будут размещены на своих местах, а где-то будут пылиться. Сюда же относятся сувениры, магнитики на холодильник, которые мы привозим из путешествий», — объяснила собеседница RT.

Специалист также уверена, что не стоит дарить парфюмерию, косметику и предметы одежды, если нет уверенности в ожиданиях и предпочтениях человека.

«Иногда дарят билеты в театр или на концерт. Сама по себе идея хороша. Вопрос только в том, чтобы подарок точно подходил под увлечения, под интересы того, кому его вручают. Если мы дарим билет в театр и человек хочет в театр, но билет не с открытой датой, то есть вероятность, что человек не сможет посетить», — считает Баранова.

Собеседница RT подчеркнула, что не нужно дарить домашних питомцев и комнатные растения, если нет уверенности в том, что человек ожидает именно это растение или именно этого питомца.

К категории нежелательных она также отнесла шутливые подарки с надписями юмористического характера.

«Вроде они должны развеселить, но если нет уверенности в одинаковом чувстве юмора, то лучше, наверное, такой подарок с осторожностью вручать. То, что нам кажется весёлым и интересным, поставит человека в неловкое положение», — напомнила Баранова.

Ранее аналитики «АльфаСтрахования» провели опрос и выяснили, какую сумму россияне планируют потратить на празднование Нового года, какие подарки можно назвать идеальными, а также на чём опрошенные хотят сэкономить.