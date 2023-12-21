Маргарита Симоньян подвела итоги уходящего года 

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» подвела итоги уходящего года.

«Мы научились не слушать тех, кто не с нами, и слушать тех, кто с нами. Мы же на самом деле 30 лет этого не умели, правда же?» — сказала она.

По её словам, происходящее в Израиле и сделанное им доказало всему миру и тем, кто ещё сомневался в России, что «мы хорошие — они не очень». И «только у тупого» в этом году не открылись глаза на правду, отметила Симоньян.

Она добавила, что у россиян есть самосвобода, которая заключается в том, чтобы начать специальную военную операцию и вести её не так, как нам диктуют, а так, как мы, согласно нашему моральному кодексу и нашим ценностям, считаем правильным.

И несмотря на то, что можно по-другому, у нас остаётся свобода быть такими, какие есть, добавила Симоньян.

«Я желаю нам всем и в следующем году, и всегда следить за своими поступками, следить за своими помыслами, быть добрыми людьми. Не приносить в этот мир ещё больше зла, чем в нём и так уже есть. Приносить в этот мир больше добра», — отметила главред RT.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, почему поддерживает выдвижение кандидатуры Владимира Путина на пост президента.