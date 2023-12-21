Путин поручил осуществлять осенний призыв с помощью реестра воинского учёта
- РИА Новости
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Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре — декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учёта», — говорится в сообщении.
Кроме того, Владимир Путин поручил Минобороны и Минцифры организовать работу по формированию электронных повесток.