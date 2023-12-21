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Путин поручил осуществлять осенний призыв с помощью реестра воинского учёта

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны провести осенний призыв 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток.
Путин поручил осуществлять осенний призыв с помощью реестра воинского учёта
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре — декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учёта», — говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин поручил Минобороны и Минцифры организовать работу по формированию электронных повесток.

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