Путин поручил осуществлять осенний призыв с помощью реестра воинского учёта

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны провести осенний призыв 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре — декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учёта», — говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин поручил Минобороны и Минцифры организовать работу по формированию электронных повесток.