Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Минцифры организовать работу по формированию электронных повесток.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Организовать работу по обеспечению формирования и направления повесток в электронной форме», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер поручил предоставить гражданам автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток.

В июле сообщалось, что повестки о призыве на военную службу будут отправлять гражданам через электронную почту, вручать лично или отправлять по почте — уведомления будут приходить в личный кабинет на сайте «Госуслуги».