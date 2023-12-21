Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток
- РИА Новости
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Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Организовать работу по обеспечению формирования и направления повесток в электронной форме», — говорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер поручил предоставить гражданам автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток.
В июле сообщалось, что повестки о призыве на военную службу будут отправлять гражданам через электронную почту, вручать лично или отправлять по почте — уведомления будут приходить в личный кабинет на сайте «Госуслуги».