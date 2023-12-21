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Собянин анонсировал развлекательную программу в Москве по случаю Нового года

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период новогодних праздников в столице запланировано около 200 крупных мероприятий.
Собянин анонсировал развлекательную программу в Москве по случаю Нового года
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Встретить Новый год можно в 21 столичном парке, таких как парк Горького, «Ходынское Поле», «Сокольники», «Фили», «Красная Пресня», 50-летия Октября, сад «Эрмитаж» и другие.

Отдельную концертную программу можно посетить в усадьбе Деда Мороза 30 и 31 декабря.

Кроме того, 37 новогодних представлений состоится в Гостином Дворе, порядка 50 мероприятий пройдёт в столичных музеях и ещё ряд активностей — в библиотеках и культурных центрах Москвы.

Ранее НСН сообщала, что Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит на 36 городских площадках.

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