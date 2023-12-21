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В Самарской области из-за отравления угарным газом погибла семья

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Семья из четырёх человек, включая ребёнка, погибла от отравления угарным газом в одной из квартир в Отрадном в Самарской области.
В Самарской области из-за отравления угарным газом погибла семья
  • РИА Новости

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Мордовии от отравления угарным газом погибла семья.

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