В Самарской области из-за отравления угарным газом погибла семья
Семья из четырёх человек, включая ребёнка, погибла от отравления угарным газом в одной из квартир в Отрадном в Самарской области.
- РИА Новости
Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что в Мордовии от отравления угарным газом погибла семья.
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