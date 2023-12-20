Жительница Тюмени рассказала о банде подростков, которые мешают жителям дома

«Банда» подростков мешает жителям одного из жилых домов в Тюмени, пишет 72.RU. Местная жительница Марина рассказала журналистам, что шумные группы молодёжи в возрасте от 12 до 20 лет собираются в доме и пугают местных своим поведением.

По словам собеседницы, подростки собираются «толпами по 15—20 человек» в квартире по соседству.

«Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Выходят из квартиры неадекватные, на ногах еле стоят. Когда двери открывают, на весь коридор вонь. В прошлом году они избили нашего соседа, поцарапали несколько машин», — рассказала женщина.

Журналисты обратились в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Там рассказали, что полицейские выезжали на место и установили личности несовершеннолетних.

Сейчас МВД проводит проверку.

Ранее в Омской области рассказали о мерах профилактики подростковой преступности.