В Омской области рассказали о мерах профилактики подростковой преступности
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru.
Отмечается, что поводом для обсуждения вопроса в областном правительстве стал недавний инцидент в Большеуковском детском доме, где староста группы избила и унизила другую воспитанницу.
«Пока у нас происходят такие случаи, как в Большеуковском районе, мы не имеем права успокаиваться», — заявил Хоценко.
По результатам совещания региональному Министерству образования поручили провести дополнительные профилактические мероприятия с подростками и их родителями.
Ранее в Татарстане заявили о снижении числа преступлений против несовершеннолетних.