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В Омской области рассказали о мерах профилактики подростковой преступности

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о мерах профилактики противоправного поведения несовершеннолетних в регионе.
В Омской области рассказали о мерах профилактики подростковой преступности
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru.

Отмечается, что поводом для обсуждения вопроса в областном правительстве стал недавний инцидент в Большеуковском детском доме, где староста группы избила и унизила другую воспитанницу.

«Пока у нас происходят такие случаи, как в Большеуковском районе, мы не имеем права успокаиваться», — заявил Хоценко.

По результатам совещания региональному Министерству образования поручили провести дополнительные профилактические мероприятия с подростками и их родителями.

Ранее в Татарстане заявили о снижении числа преступлений против несовершеннолетних.

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