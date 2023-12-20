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Патриарх Кирилл: ситуация с мигрантами ухудшилась, есть риск «потерять себя»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об ухудшении ситуации с мигрантами в стране — по его мнению, в случае закрепления тенденции, есть риск «потерять себя».
Патриарх Кирилл: ситуация с мигрантами ухудшилась, есть риск «потерять себя»
  • РИА Новости

По его словам, в сравнении с прошлым годом ситуация ухудшилась — мигранты объединяются в преступные сообщества и экстремистские организации, а также появляются новости о связанных с этим конфликтах.

«Призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить, что, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ», — цитирует его сайт РПЦ.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что проблема миграции в России непростая, важно, чтобы все мигранты уважали российские законы и традиции.

Путин также отметил, что необходимо создание специального органа, который отслеживал бы проблему миграции.

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