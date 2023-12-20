RT в Telegram
Подпишись

Пьяный житель Калининградской области угнал машину, пока её хозяин расчищал снег

Короткая ссылка
Житель города Светлого Калининградской области в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, пока её хозяин расчищал снег, сообщил Telegram-канал УМВД России по Калининградской области.
Пьяный житель Калининградской области угнал машину, пока её хозяин расчищал снег
  • Gettyimages.ru

По словам хозяина машины, он расчищал снег и оставил ключи в автомобиле, а сам находился неподалёку. Пока пострадавший отвлёкся, его транспортное средство угнали.

Правоохранители установили угонщика. Он рассказал, что заметил стоящий автомобиль и сел на заднее сидение, чтобы погреться, так как был в шлёпках. Тогда он увидел ключ в замке зажигания, пересел за руль и уехал к себе домой.

Мужчина проехал около 400 м, оставил автомобиль у подъезда и отправился спать.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, угнавшего по меньшей мере четыре автомобиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить