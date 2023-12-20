Пьяный житель Калининградской области угнал машину, пока её хозяин расчищал снег

Житель города Светлого Калининградской области в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, пока её хозяин расчищал снег, сообщил Telegram-канал УМВД России по Калининградской области.

По словам хозяина машины, он расчищал снег и оставил ключи в автомобиле, а сам находился неподалёку. Пока пострадавший отвлёкся, его транспортное средство угнали.

Правоохранители установили угонщика. Он рассказал, что заметил стоящий автомобиль и сел на заднее сидение, чтобы погреться, так как был в шлёпках. Тогда он увидел ключ в замке зажигания, пересел за руль и уехал к себе домой.

Мужчина проехал около 400 м, оставил автомобиль у подъезда и отправился спать.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, угнавшего по меньшей мере четыре автомобиля.