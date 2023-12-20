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Медучреждения Москвы дооснастят новейшим кардиооборудованием в начале 2024 года

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные поликлиники и больницы планируют дооснастить новейшим кардиологическим оборудованием в I квартале 2024 года.
Медучреждения Москвы дооснастят новейшим кардиооборудованием в начале 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

Городские медучреждения оснащаются по единому стандарту в целях профилактики заболеваний сердца и их своевременной диагностики.

Ракова уточнила, что с 2022 года были закуплены более 6,5 тыс. единиц медицинского оборудования, включая более 2,8 тыс. электрокардиографов, на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей.

Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в беседе с сайтом kp.ru раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян.

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