Медучреждения Москвы дооснастят новейшим кардиооборудованием в начале 2024 года

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные поликлиники и больницы планируют дооснастить новейшим кардиологическим оборудованием в I квартале 2024 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

Городские медучреждения оснащаются по единому стандарту в целях профилактики заболеваний сердца и их своевременной диагностики.

Ракова уточнила, что с 2022 года были закуплены более 6,5 тыс. единиц медицинского оборудования, включая более 2,8 тыс. электрокардиографов, на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей.

Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в беседе с сайтом kp.ru раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян.