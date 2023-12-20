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Прокуратура начала проверку из-за падения снега на людей с крыши военкомата в Люберцах

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Прокуратура Московской области организовала проверку из-за падения снега на людей с крыши военкомата в Люберцах.
Прокуратура начала проверку из-за падения снега на людей с крыши военкомата в Люберцах
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства. 

Отмечается, что, по имеющимся данным, днём 20 декабря с крыши здания военкомата упал снег, в результате чего пострадали четыре человека.

Надзорное ведомство установит причины и условия происшествия и даст оценку соблюдению требования законодательства должностными лицами к качеству и своевременности очищения крыши здания от снега.

Ранее стало известно, что трёх пострадавших в Люберцах госпитализировали.

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