Прокуратура начала проверку из-за падения снега на людей с крыши военкомата в Люберцах

Прокуратура Московской области организовала проверку из-за падения снега на людей с крыши военкомата в Люберцах.

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что, по имеющимся данным, днём 20 декабря с крыши здания военкомата упал снег, в результате чего пострадали четыре человека.

Надзорное ведомство установит причины и условия происшествия и даст оценку соблюдению требования законодательства должностными лицами к качеству и своевременности очищения крыши здания от снега.

Ранее стало известно, что трёх пострадавших в Люберцах госпитализировали.