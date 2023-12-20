РИА Новости: четверо пострадали из-за падения льда с крыши военкомата в Люберцах
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл на Октябрьском проспекте.
Трёх пострадавших госпитализировали.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик пострадал в Нижнекамске Республики Татарстан от упавшей с крыши ледяной глыбы.
До этого в Москве две женщины пострадали при падении глыбы льда.