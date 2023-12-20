РИА Новости: четверо пострадали из-за падения льда с крыши военкомата в Люберцах

Четыре человека пострадали, по предварительным данным, в результате падения льда с крыши здания военкомата в Люберцах в Московской области.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл на Октябрьском проспекте.

Трёх пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик пострадал в Нижнекамске Республики Татарстан от упавшей с крыши ледяной глыбы.

До этого в Москве две женщины пострадали при падении глыбы льда.