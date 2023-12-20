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Турэксперт Воронина назвала тройку лидеров для зарубежного отдыха у россиян

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Управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина рассказала, что в 2023 году самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха среди россиян стали Турция, ОАЭ и Египет.
Турэксперт Воронина назвала тройку лидеров для зарубежного отдыха у россиян
  • Gettyimages.ru

Рост бронирований в текущем году в среднем составил 27%, отметила она в ходе беседы в пресс-центре НСН.

Кроме того, по её словам, в этом году вырос спрос на такие направления, как Таиланд и Куба, а спрос на Доминиканскую Республику снизился.

«Туризм и индустрия гостеприимства» ставит цели к 2030 году увеличить вклад отрасли в ВВП в два раза — с 3,7 трлн до 8,2 трлн рублей, привлечь 600 млрд частных инвестиций, более чем вдвое увеличить количество поездок по стране — с 65 млн до 140 млн в год. И ещё создать 4 млн рабочих мест», — заявила Воронина.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о ситуации на популярных направлениях внутреннего туризма в новогодние праздники.

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