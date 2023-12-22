В этом году россияне чаще всего летали в Москву и Ереван

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали авиабронирования с января по декабрь и рассказали, куда россияне чаще всего летали в 2023 году. RT ознакомился с результатами исследования.

Отмечается, что доля авиазаказов в другие страны составила 16%, тогда как в 2022 году этот показатель был на уровне 11%.

«При этом стоимость перелёта за рубеж снизилась: в среднем улететь можно было за 17,7 тыс. рублей в одну сторону (в 2022 году — за 20,2 тыс. рублей). Цена билета по России изменилась незначительно, составив в этом году 7 тыс. рублей, а в прошлом — 6,7 тыс. рублей», — подчёркивается в исследовании.

Так, самым востребованным направлением в России стала Москва: на столицу приходится 30,8% всех заказов по стране.

Далее следуют Санкт-Петербург, который посетили в 2023 году 12,3% россиян, и Сочи, куда летали 7,5% туристов. Спрос на перелёты в эти города за год практически не изменился, отметили специалисты.

Как выяснили аналитики, топ популярных зарубежных направлений возглавил Ереван — в этом году в столицу Армении было оформлено 16,6% авиазаказов, что немного меньше, чем год назад (тогда доля составляла 17,8%).

Вторую строчку занял Стамбул, на который пришлось 8,6% бронирований (на 15% меньше, чем в 2022-м), а третью — Минск, в столицу Белоруссии летали 6,4% россиян, что на 60% больше, чем год назад, заключили эксперты.

Ранее аналитики сервиса для путешествий составили подборку самых самобытных регионов России.