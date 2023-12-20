Турэксперт Арутюнов: россияне охотнее посещали экзотические страны в этом году

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что в текущем году больше российских туристов выбирали отдых в экзотических странах.

«У нас очень вырос сегмент путешествий по Африке — Танзания, Кения, путешествия по Азии, Китай открылся в этом году, много туров у нас, Мьянма открылась — очень много интересных маршрутов», — сообщил он в ходе беседы в пресс-центре НСН.

По его словам, россияне стали активнее покупать экскурсионные туры по Турции, предпочитая путешествия пляжному отдыху.

Также у российских туристов популярны Бразилия, Аргентина и Перу, добавил Арутюнов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о ситуации на популярных направлениях внутреннего туризма в новогодние праздники.