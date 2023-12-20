В Подмосковье 40 тысяч жителей получили экстренную соцпомощь в 2023 году
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Об этом информирует телеканал «360».
«В трудной жизненной ситуации размер выплаты составит до 7 тыс. рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего — 9 тыс. рублей», — прокомментировала министр соцразвития региона Людмила Болатаева.
Помимо этого, при повреждении или утрате жилища размер выплат составит до 30 тыс. рублей на каждого члена семьи и до 50 тыс. рублей — на одного.
Ранее заксобрание Челябинской области поддержало законопроект о предоставлении права на социальную выплату медикам, оказывающим выездную патронажную паллиативную помощь взрослым.