В Подмосковье 40 тысяч жителей получили экстренную соцпомощь в 2023 году

В Московской области около 40 тыс. жителей с начала года смогли проактивно получить экстренную социальную помощь на общую сумму 311 млн рублей.

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Об этом информирует телеканал «360». «В трудной жизненной ситуации размер выплаты составит до 7 тыс. рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего — 9 тыс. рублей», — прокомментировала министр соцразвития региона Людмила Болатаева. Помимо этого, при повреждении или утрате жилища размер выплат составит до 30 тыс. рублей на каждого члена семьи и до 50 тыс. рублей — на одного. Ранее заксобрание Челябинской области поддержало законопроект о предоставлении права на социальную выплату медикам, оказывающим выездную патронажную паллиативную помощь взрослым.