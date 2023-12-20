Власти Ленобласти поздравили работников органов безопасности России с праздником
- РИА Новости
Об этом сообщает Выборг ТВ.
«Мы искренне гордимся всеми поколениями чекистов, уверены в их мужестве и готовности сделать всё для защиты России. От души желаю действующим сотрудникам и ветеранам органов безопасности крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в нелёгкой службе!» — заявил Дрозденко.
Губернатор также отметил, что заложенные традиции преданного служения Отечеству помогают нынешним работникам органов безопасности стойко решать поставленные Родиной задачи.
Ранее сообщалось, что в Омской области введут звание героя региона.