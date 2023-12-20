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Власти Ленобласти поздравили работников органов безопасности России с праздником

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.
Власти Ленобласти поздравили работников органов безопасности России с праздником
  • РИА Новости

Об этом сообщает Выборг ТВ.

«Мы искренне гордимся всеми поколениями чекистов, уверены в их мужестве и готовности сделать всё для защиты России. От души желаю действующим сотрудникам и ветеранам органов безопасности крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в нелёгкой службе!» — заявил Дрозденко.

Губернатор также отметил, что заложенные традиции преданного служения Отечеству помогают нынешним работникам органов безопасности стойко решать поставленные Родиной задачи.

Ранее сообщалось, что в Омской области введут звание героя региона.

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