Власти Ленобласти поздравили работников органов безопасности России с праздником

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Выборг ТВ.

«Мы искренне гордимся всеми поколениями чекистов, уверены в их мужестве и готовности сделать всё для защиты России. От души желаю действующим сотрудникам и ветеранам органов безопасности крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в нелёгкой службе!» — заявил Дрозденко.

Губернатор также отметил, что заложенные традиции преданного служения Отечеству помогают нынешним работникам органов безопасности стойко решать поставленные Родиной задачи.

Ранее сообщалось, что в Омской области введут звание героя региона.