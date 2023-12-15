В Омской области введут звание героя региона

В Омской области в 2024 году введут звание «Герой Омской области». Законодательное собрание региона подготовило соответствующий проект.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на областной парламент.

Отмечается, что основаниями для присвоения почётного звания являются особо выдающиеся результаты трудовой и иной деятельности, связанные с обеспечением благополучия и процветания Омской области.

Также к почётному званию «Герой Омской области» изготовят десять золотых звёзд.

На эти цели из областного бюджета выделят три миллиона рублей.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин наградил выдающихся жителей за заслуги перед городом.