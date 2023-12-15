RT в Telegram
Подпишись

В Омской области введут звание героя региона

Короткая ссылка
В Омской области в 2024 году введут звание «Герой Омской области». Законодательное собрание региона подготовило соответствующий проект.
В Омской области введут звание героя региона
  • Gettyimages.ru
  • © yykkaa

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на областной парламент.

Отмечается, что основаниями для присвоения почётного звания являются особо выдающиеся результаты трудовой и иной деятельности, связанные с обеспечением благополучия и процветания Омской области.

Также к почётному званию «Герой Омской области» изготовят десять золотых звёзд.

На эти цели из областного бюджета выделят три миллиона рублей.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин наградил выдающихся жителей за заслуги перед городом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить