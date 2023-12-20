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В Подмосковье у озера нашли мёртвой пропавшую без вести москвичку

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Промёрзшее тело девушки, которая несколько дней считалась пропавшей без вести, нашли возле озера в Подмосковье.
В Подмосковье у озера нашли мёртвой пропавшую без вести москвичку
  • РИА Новости

Информация об этом появилась в Telegram-канале областного главка СК России.

Отмечается, что поисковый отряд «Лиза Алерт» нашёл промёрзшее тело 27-летней девушки в 100 м от озера Рябиновое в селе Воскресенское Богородского городского округа.

По данным ведомства, девушка 16 декабря отправилась на такси в неизвестном направлении.

«Один раз она выходила на связь с родственниками, после чего её телефон был выключен», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве был найден мёртвым танцор из клипов Little Big Дмитрий Красилов.

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